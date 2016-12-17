04:57 | ФУТБОЛ — Англия

Димитри Пайет: "Запретил детям произносить имя Криштиану Роналду"

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Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Франции Димитри Пайет отметил, что запрещает своим детям произносить имя нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, что Франция проиграла Португалии в финале чемпионата Европы 2016 года.

– У меня есть дети, и, конечно, они восхищаются другими футболистами, – цитирует Пайета goal.com. – Я вижу это по их глазам. Они повторяют жесты. слова, манеру празднования голов. Им нравятся Месси и Криштиану Роналду. Однако после чемпионата Европыя им запретил произносить фамилию послелнего.

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