Димитри Пайет: "Запрет моим детям произносить имя Роналду - это шутка"

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Франции Димитри Пайет заявил, что пошутил насчет запрета своим детям произносить имя нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Франция проиграла Португалии в финале чемпионата Европы 2016 года (0:1), а Роналду был заменен в первом тайме из-за травмы после столкновения с Пайетом.

- Я пошутил, но почему-то вызвал много шума, - цитирует ESPN Пайета. - Некоторые португальцы мне угрожали смертью. Единственное, в чем я могу обвинить Роналду, - в том, что он выиграл титул у меня на родине. Недопонимание произошло из-за того, что Роналду в финале чемпионата Европы ушел с поля после столкновения со мной.