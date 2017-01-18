Димитри Пайет: "Если "Вест Хэм" меня не продаст, я травмирую кресты"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет заявил, что больше никогда не выйдет на поле в составе "молотобойцев". Кроме того, он готов получить травму, чтобы не играть за английскую команду. Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний француз больше не хочет играть за "Вест Хэм" и планирует вернуться в "Марсель".
- Я клянусь, что я не буду больше носить майку "Вест Хэма", - приводит A Bola слова Пайета. - Если клуб не продаст меня, я травмирую свои собственные крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать свое будущее.
Напомним, что восстановление после разрыва крестообразных связок занимает не менее полугода.
knyaz boltconskiy
Лучше головой об стену ударься.
08:51
shpasic
интересно, конечно, проверить, не балабол ли он, но вряд ли Вест Хэм на это решится.
08:06
Бурый аз есьм
кресты-это больно.мозгов нету?
07:57