07:33 | ФУТБОЛ — Англия

Димитри Пайет: "Если "Вест Хэм" меня не продаст, я травмирую кресты"

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Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет заявил, что больше никогда не выйдет на поле в составе "молотобойцев". Кроме того, он готов получить травму, чтобы не играть за английскую команду. Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний француз больше не хочет играть за "Вест Хэм" и планирует вернуться в "Марсель".

- Я клянусь, что я не буду больше носить майку "Вест Хэма", - приводит A Bola слова Пайета. - Если клуб не продаст меня, я травмирую свои собственные крестообразные связки. Я человек, у меня есть право выбирать свое будущее.

Напомним, что восстановление после разрыва крестообразных связок занимает не менее полугода.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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knyaz boltconskiy

Лучше головой об стену ударься.

08:51

shpasic

интересно, конечно, проверить, не балабол ли он, но вряд ли Вест Хэм на это решится.

08:06

Бурый аз есьм

кресты-это больно.мозгов нету?

07:57

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