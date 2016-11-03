Димитар Бербатов: "Хочу вернуться в премьер-лигу, чтобы делиться опытом с молодыми футболистами"

Форвард ПАОК Димитар Бербатов отметил свою готовность к возвращению в премьер-лигу. По словам болгарина, он спокойно воспринимает то, что ему пришлось сделать шаг назад в своей карьере. Напомним, что в Англии 35-летний ветеран выступал за "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" с 2006 по 2014 год.

– Поиграв в премьер-лиге, больше не хочется играть нигде, – приводит ESPN слова Бербатова. – На текущем этапе своей карьеры я понимаю свои позиции, и я бы с радостью присоединился к команде, с которой мог бы поделиться своими знаниями и опытом.