13:38 | ФУТБОЛ — Англия

Димитар Бербатов: "Хочу вернуться в премьер-лигу, чтобы делиться опытом с молодыми футболистами"

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Форвард ПАОК Димитар Бербатов отметил свою готовность к возвращению в премьер-лигу. По словам болгарина, он спокойно воспринимает то, что ему пришлось сделать шаг назад в своей карьере. Напомним, что в Англии 35-летний ветеран выступал за "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" с 2006 по 2014 год.

– Поиграв в премьер-лиге, больше не хочется играть нигде, – приводит ESPN слова Бербатова. – На текущем этапе своей карьеры я понимаю свои позиции, и я бы с радостью присоединился к команде, с которой мог бы поделиться своими знаниями и опытом.

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