Дик Адвокат: "Моуринью не волшебник"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат поддержал наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым он встретится в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы. В отношении португальца все громче звучит критика в Англии из-за неудовлетворительных результатов "МЮ".

– Этот человек проявлял себя во всех странах, – цитирует Goal Адвоката. – Посмотрите, сколько наград он получил – это невероятно. Но он не волшебник. Тяжело найти оптимальное сочетание, когда у тебя такая команда, как "МЮ". Я уверен, что они будут бороться за чемпионство, победы придут, а Ибрагимович снова будет забивать, потому что он это умеет. Пока не все у "МЮ" складывается удачно. Но посмотрите, сколько моментов было создано в последнем матче. Просто не повезло. Так что нет оснований для беспокойства.