Диегу Коста включен в заявку на сезон "Челси"

Нападающий Диегу Коста включен "Челси" в заявку за сезон английской премьер-лиги, сообщает Daily Mail. Ранее сообщалось, что главный тренер "синих" Антонио Конте не рассчитывает на футболиста, с которым у него произошел конфликт.

Предполагалось, что 28-летний бразилец ведет переговоры о переходе в "Атлетико". Напомним, Коста уже выступал за мадридцев с 2012 по 2014 год, после чего перешел в "Челси". В последнем сезоне в составе лондонцев форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 22 гола.