Диегу Коста: "У меня плохие отношения с Конте, ищу новый клуб"

Нападающий "Челси" Диегу Коста заявил, что в скором времени приступит к поискам нового клуба. Форвард подчеркнул, что у него плохие отношения с наставником "синих" Антонио Конте.

– В минувшем сезоне мои отношения с Конте были достаточно плохими, и он ясно дал понять, что не хочет видеть меня в клубе, – цитирует Marca Косту. – Видимо, я был настолько плох, что в "Челси" мне места больше нет. На данный момент я являюсь игроком лондонцев, у меня контракт, но тренер работать со мной не хочет. Мне нужно искать новый клуб.

Отметим, что в минувшем сезоне Коста забил 22 гола за "Челси" во всех турнирах, стал лучшим бомбардиром клуба и помог команде выиграть чемпионат Англии.