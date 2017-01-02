Диегу Коста: "У меня была возможность вернуться в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Диегу Коста признался, что летом он хотел вернуться в мадридский "Атлетико" из-за проблем в семье. 28-летний испанец выступал за мадридский клуб с перерывами с 2007 по 2014 год. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

– Да, у меня была возможность вернуться в "Атлетико", но я все еще здесь, – цитирует Marca Косту. – Но мне хотелось сменить обстановку не из-за "Челси". Я люблю болельщиков и всех людей, связанных с командой. Я счастлив здесь играть, но были проблемы из-за семьи. Для меня было важно, что тренер доверяет мне игру с первых минут.