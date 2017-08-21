Диегу Коста: "Сообщение от Конте - момент его безумия"

Нападающий "Челси" Диегу Коста раскритиковал главного тренера команды Антонио Конте из-за его сообщения по телефону. Напомним, что итальянский специалист сообщил игроку об отказе от его услуг с помощью текстового сообщения.

– Сообщение Конте? Это был момент его безумия, – цитирует Daily Mail Косту. – Я знал, что такое может произойти, но это просто неуважительно. Я всегда просил говорить лицом к лицу. Никогда не отправлял текстовые сообщения, как это сделал он.

Теперь меня расстраивает отношение болельщиков в этой ситуации, которые поддерживали меня раньше даже в такие моменты. Я был три года в команде. Все это было ради них. Это был замечательный опыт.