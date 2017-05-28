11:26 | ФУТБОЛ — Англия

Диегу Коста: "Покину "Челси" только ради "Атлетико"

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Форвард "Челси" Диегу Коста заявил, что не заинтересован в переезде в Китай этим летом. Тем не менее он не стал отрицать, что может вернуться в "Атлетико".

- Я покину "Челси" только ради "Атлетико", – цитирует Sky Sports Косту. - Если нет, то я останусь здесь. Меня не интересуют другие клубы. У меня есть контракт, и я не собираюсь уходить, но если вдруг произойдут какие-то изменения, если тренер больше не будет на меня рассчитывать или сделает ставку на другого нападающего, то придется уйти. Все знают мой любимый клуб, мне нечего скрывать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thergothon

заголовок сути сказанного не очень соответствует. Опять передернули.

12:15