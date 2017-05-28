Диегу Коста: "Покину "Челси" только ради "Атлетико"

Форвард "Челси" Диегу Коста заявил, что не заинтересован в переезде в Китай этим летом. Тем не менее он не стал отрицать, что может вернуться в "Атлетико".
- Я покину "Челси" только ради "Атлетико", – цитирует Sky Sports Косту. - Если нет, то я останусь здесь. Меня не интересуют другие клубы. У меня есть контракт, и я не собираюсь уходить, но если вдруг произойдут какие-то изменения, если тренер больше не будет на меня рассчитывать или сделает ставку на другого нападающего, то придется уйти. Все знают мой любимый клуб, мне нечего скрывать.
Thergothon
заголовок сути сказанного не очень соответствует. Опять передернули.
12:15