Диегу Коста: "Покину "Челси" только ради "Атлетико"

Форвард "Челси" Диегу Коста заявил, что не заинтересован в переезде в Китай этим летом. Тем не менее он не стал отрицать, что может вернуться в "Атлетико".

- Я покину "Челси" только ради "Атлетико", – цитирует Sky Sports Косту. - Если нет, то я останусь здесь. Меня не интересуют другие клубы. У меня есть контракт, и я не собираюсь уходить, но если вдруг произойдут какие-то изменения, если тренер больше не будет на меня рассчитывать или сделает ставку на другого нападающего, то придется уйти. Все знают мой любимый клуб, мне нечего скрывать.