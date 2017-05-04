Диегу Коста подписал предварительный контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Челси" Диегу Коста подписал предварительный контракт с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает портал Cadena Ser. Ранее сообщалось, что китайцы пытались заполучить 28-летнего нападающего еще зимой, но тогда руководство "синих" не отпустило игрока.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов платить испанцу 40 миллионов евро в год. За трансфер Косты "Челси" получит около 90 миллионов евро. Напомним, что за китайскую команду выступает бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.