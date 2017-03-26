Диегу Коста: "Почему бы не переехать в чемпионат Франции?"

Нападающий "Челси" Диегу Коста отметил, что когда-нибудь может переехать в чемпионат Франции. По словам форварда, в этой стране хватает хороших клубов.



– "Марсель" – очень хороший проект, – цитирует Косту Sky Sports. – "ПСЖ" пользуется большим уважением в Европе. У "Монако" тоже отличные перспективы, в этом клубе собраны отличные игроки. Чемпионат Франции растет.



Однако меня все устраивает в "Челси". Тем не менее, в футболе всякое может случиться. Если мне нужно будет что-то изменить, то Франция будет одним из вариантов. Я еще не играл в этой стране, так что почему бы и нет?