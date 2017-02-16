03:55 | ФУТБОЛ — Англия

Диегу Коста по новому контракту с "Челси" заработает 65 миллионов фунтов?

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Нападающий "Челси" Диегу Коста подпишет с клубом новый пятилетний контракт, утверждает The Sun. По условиям нового соглашения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды и будет зарабатывать 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю. За пять лет вместе с бонусами он заработает около 65 миллионов фунтов.

Отметим, что новое соглашение сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии. Лидирует по этому показателю нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее появлялась информация, что один из китайских клубов хочет купить 28-летнего испанца и готов платить ему 30 миллионов евро в год. Однако позже сам Диегу Коста опроверг эту информацию.

 

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