Диегу Коста по новому контракту с "Челси" заработает 65 миллионов фунтов?

Нападающий "Челси" Диегу Коста подпишет с клубом новый пятилетний контракт, утверждает The Sun. По условиям нового соглашения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды и будет зарабатывать 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю. За пять лет вместе с бонусами он заработает около 65 миллионов фунтов.

Отметим, что новое соглашение сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии. Лидирует по этому показателю нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

Ранее появлялась информация, что один из китайских клубов хочет купить 28-летнего испанца и готов платить ему 30 миллионов евро в год. Однако позже сам Диегу Коста опроверг эту информацию.