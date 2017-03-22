Диегу Коста: "Не получилось вернуться в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Диегу Коста сообщил о том, что во время минувшего летнего трансферного окна мог подписать контракт с "Атлетико". По словам форварда, выступавшего за мадридцев с 2010 по 2014 год, клуб не захотел ждать слишком долго.

- Я доволен своим положением в клубе, но я не захочу оставаться, если они скажут мне, чтобы я уходил, - приводит ESPN слова Косты. - Во время минувшего летнего трансферного окна я сделал все, чтобы вернуться в "Атлетико", но мне это не удалось.

Мадридцам нужно было выждать какое-то время, но они предпочли подписать Гамейро. Я говорил Конте о своем желании вернуться. Он огорчился и перестал на меня рассчитывать, но потом я стал забивать.