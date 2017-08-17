Диегу Коста: "Моя судьба определена, я должен играть в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Диегу Коста подчеркнул, что хочет перейти в "Атлетико". Он также выразил надежду, что английский клуб найдет решение, как отпустить его.

– Моя судьба определена, я должен играть в "Атлетико", – приводит GloboEsporte слова Косты. – Существует одна проблема: "Челси" не хочет отпускать меня. Верю, что в создавшемся положении найдется решение. Я возвращаюсь в Испанию.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. В свою очередь игрок, находящийся в Бразилии, отказался тренироваться с молодежкой "синих". Его контракт рассчитан до 2019 года. Ранее испанец в интервью британским СМИ заявил, что не уважает главного тренера команды Антонио Конте, а в клубе поступают с ним как с преступником