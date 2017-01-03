Диегу Коста: "Моуринью не был виноват в неудачах "Челси"

Нападающий "Челси" Диегу Коста встал на защиту бывшего наставника лондонцев Жозе Моуринью, который работал с командой с 2013 по 2015 год. Также футболист рассказал, что, на его взгляд, самое важное для главного тренера в новой команде.

– Думаю, для тренера важно понравиться своим игрокам, – цитирует Evening Standard Косту. – Потому что от этого будет зависеть, как футболисты будут отдавать себя на поле. У нас поменялся тренер, и поначалу было непросто. Нам очень важно, кто будет назначен. От этого зависит хорошая атмосфера в раздевалке. Но, конечно, во время матчей мы крайне серьезны, как и во время тренировок. Только после игр и занятий можно выключить себя и расслабиться. Мы одна семья и много времени проводим вместе. Мы должны делать вещи, которые будут сближать нас, потому что иначе наши отношения с партнерами станут слишком официальными, а я так не могу играть, это мне не подходит.

У нас был отличный тренер Моуринью, который многое дал команде в 2014 году. Однако потом что-то пошло не так. Наше неудачное выступление не было ошибкой тренера, мы просто не смогли изменить того, что произошло. Команда должна была лучше проявить себя. Все думают, что с новым менеджером клуб сразу ждет победа, но про все забывается после первого же поражения.