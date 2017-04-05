Диегу Коста: "Матч с "Манчестер Сити" стоит не трех, а шести очков"

Нападающий "Челси" Диегу Коста надеется на победу в матче 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Игра состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.

– Сейчас не время сожалеть или переживать, надо поднять голову и думать о том, как выиграть следующий матч, потому что это будет очень важно, – цитирует пресс-служба клуба Косту. – Конечно, такой матч важен всегда, но особенно после домашнего поражения, и когда конкуренты сократили отрыв. Матч с "Манчестер Сити" стоит не трех, а шести очков – и если мы победим, они завершат борьбу за титул, а мы сможем сохранить преимущество или даже увеличить его в зависимости от результата поединка между "Тоттенхэмом" и "Суонси".

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Сити"