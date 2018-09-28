Диегу Коста: "Где Конте находится сейчас?"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста заявил, что плохо себя чувствовал во время выступлений за "Челси" под руководством Антонио Конте.

- Мне было плохо, но это была не моя вина, - цитирует Косту Marca. - Время все расставит по своим местам. Посмотрите, где сейчас находится Конте? После того, как мы выиграли чемпионат Англии, Конте прислал мне сообщение, в котором заявил, что больше не хочет видеть меня в команде.

Коста выступал за "Челси" с 2014 с 2017 год. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии.

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