Диегу Коста: "Челси" - отличный клуб, от которого у меня остались приятные воспоминания"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста рассказал о том, что он хочет поскорее выйти на поле в футболке мадридского клуба. Вчера он был представлен в качестве игрока "матрасников".

– Я долго ждал этого момента, – цитирует Marca Косту. – Я устал от тренировок, хочу набрать форму и быстрее начать играть. Я уже неплохо готов, хочу помогать команде. "Атлетико" не выступает в Лиге чемпионов, но мы будем биться в других турнирах. Я должен играть.

Проведенное время в "Челси"? Я выучил английский язык. А если серьезно, то болельщики, сотрудники клуба, партнеры по команде помогали мне. "Челси" – отличный клуб, от которого у меня остались приятные воспоминания.