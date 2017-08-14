Диегу Коста: "Челси" обращается со мной как с преступником"

Нападающий "Челси" Диегу Коста отметил, что клуб запретил ему находиться в раздевалке команды. По его словам, так обращаются только с преступниками. Ранее форвард заявил о своем желании уехать из Лондона.

- Для меня закрыт доступ в раздевалку команды, мне запретили контактировать с партнерами, - приводит Daily Mail слова Косты. - Но я не преступник! Так обращаться со мной после всего, что я сделал для "Челси" - это нечестно. Меня постоянно штрафуют. Они хотят, чтобы я тренировался с дублем, но я не собираюсь этого делать. Я не преступник и не сделал ничего плохого.