Диегу Коста близок к переходу в "Атлетико" за 35 миллионов евро

Нападающий "Челси" Диегу Коста в течение ближайших дней может стать игроком "Атлетико", информирует express.co.uk. Представители мадридского клуба встретятся с директором "синих" Мариной Грановской, чтобы обговорить все детали и завершить трансфер.

"Атлетико", который не может регистрировать новичков до зимнего трансферного окна, готов заплатить за 28-летнего испанца 35 миллионов евро. Сам футболист будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

Ранее 28-летний игрок отказался тренироваться с молодежной командой "Челси" после конфликта с главным тренером лондонцев Антонио Конте, который заявил форварду, что больше не рассчитывает на него.

Напомним, что лондонский клуб оштрафовал Косту на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что он не вернулся в расположение команды. Однако 1 сентября "Челси" внес его в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.