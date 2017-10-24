Диего Марадона: "У "Тоттенхэма" Льорис все ловит, а Кейн - забивает"

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посетил матч 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), сообщает Твиттер лондонской команды. Форвард дал несколько советов бомбардиру "шпор" Харри Кейну.

- У Маурисио Покеттино есть реальная опора в команде. Юго Ллорис все ловит, а Харри Кейн - забивает. Харри, не бей все время вратарю в ближний угол. Знаешь, почему? Вратарь постоянно смотрит за твоей игрой по телевизору. В следующий раз бей в дальний!