Дидье Дрогба: "Чех выиграл для "Челси" финал Лиги чемпионов в 2012 году"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба заявил, что экс-голкипер "синих" Петр Чех выиграл для команды финал Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда лондонский клуб обыграл "Баварию" в серии пенальти (1:1, пенальти - 4:3).

- Люди многократно говорили о том, что я забил тот победный пенальти в Мюнхене, но я всегда отвечал им, что мы бы не победили, если бы там не было тебя, - приводит слова Дрогба официальный сайт "Челси". - В концовке игры я сравнял счет, но ты сделал несколько выдающихся сэйвов в тот вечер, и я не думаю, что есть слова благодарности, которыми можно описать то, что ты сделал в том матче.

Люди говорят о нападающих, но для меня ты тот, кто выиграл для нас финал. Вот почему я побежал к тебе, кода забил решающий пенальти, я побежал к тебе не случайно.

Напомним, 15 января Чех, выступающий за "Арсенал", объявил о том, что завершит карьеру в конце этого сезона.

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