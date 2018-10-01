Дидье Дешам: "Игра "МЮ" зависит не только от Погба"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не может в одиночку обеспечивать победные результаты команды.

- Игра "МЮ" зависит не только от Погба, - приводит слова Дешама Daily Mail. - Она основывается на всей команде. Поль не может побеждать в одиночку. Он и так много на себя берет, является лидером. На поле он делает все, что от него зависит.

"Манчестер Юнайтед" занимает 10-е место в АПЛ после семи туров, имея в активе 10 очков. Погба в текущем сезоне принял участие в 8 матчах в составе "красных дьяволов", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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