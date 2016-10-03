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Ди Маттео в "Астон Вилле" может сменить Брюс

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Руководство "Астон Виллы" готово уволить главного тренера команды Роберто Ди Маттео, сообщает The Guardian. По информации издания, отставка итальянского специалист – практически решенный вопрос. В качестве возможной замены 46-летнему специалисту называются имена Стива Брюса, тренировавшего "Халл Сити", а также наставника "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера.

По итогам прошлого сезона "Астон Вилла" вылетела из премьер-лига, а в этом сезоне команда идет лишь на 19-м месте в чемпионшипе, одержав одну победу в 11 матчах.

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