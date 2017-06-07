Дэйвис сменил "Халл Сити" на "Дерби Каунти"

Защитник Кертис Дэйвис перебрался из "Халл Сити" в "Дерби Каунти". 32-летний англичанин подписал двухлетний контракт с клубом чемпион-лиги. Он стал первым новичком "баранов" этим летом.
В минувшем сезоне Дэйвис сыграл в 26 матчах и отметился двумя голевыми передачами.
Напомним, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить "Халл Сити".
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"
SIGNING: @TheCurtisDavies has joined #DCFC for an undisclosed fee from @HullCity, #dcfcfans!– Derby County (@dcfcofficial) 7 июня 2017 г.
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