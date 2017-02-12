Дэйли Блинд: "Манчестер Юнайтед" закончит сезон в четверке лучших"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд уверен в том, что клуб завершит сезон, заняв одно из первых четырех мест в турнирной таблице чемпионата Англии. По его словам, команда должна сохранить концентрацию.

- "Манчестер Юнайтед" должен быть сосредоточен и продолжать выигрывать, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Блинда. - Уверен, что мы закончим сезон в первой четверке. Мы не пропускали в последних трех играх, что всегда приятно для игроков обороны. В нашей команде много хороших футболистов. Мне приятно играть вместе с ними.