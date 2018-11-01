Деян Ловрен: "Я один из лучших в мире. Рамос делает больше ошибок"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен отметил, что считает себя одним из лучших в своем амплуа. По его словам, защитник "Реала" Серхио Рамос​ допускает больше ошибок, чем он.

– Я сказал, что я один из лучших. Я не говорил, что я лучший, – цитирует Ловрена Copa90. - Наверное, вхожу в пятерку лучших. Назовите игрока, который бы играл в финале Лиги чемпионов, а через месяц в финале чемпионата мира. Я такой второй в Англии после Тьерри Анри. Я проверял. Хотя я и проиграл в обоих финалах, я заслуживаю уважения.

Поэтому я не сказал что-то не то. Конечно, мои недоброжелатели думают по-другому. Никто не идеален. Люди часто обращают внимание на твои ошибки, а хорошее пропускают. Я не заслужил столько ненависити.

Возьмем Серхио Рамоса – он делает больше ошибок, чем я. Однако в "Реале" никто не смотрит на ошибки, если команда выигрывает 5:1 или 5:2. Мне же не везет. Когда я ошибаюсь, мы обязательно проигрываем 0:1. Но ничего страшного. Без ошибок нельзя быть там, где я сейчас.