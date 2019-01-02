Деян Ловрен: "Манчестер Сити" не скажет: "Возьми три очка"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

– Чувствуете ли вы себя немного свежее, чем после возвращения в команду ранее в сезоне?

– Да. Конечно, я немного свежее, но это касается всех, кто готов биться и играть за команду. Усталости нет, она только у вас голове. Это главное, что нужно понять. Что касается нас, это больше о нашем характере, – приводит слова Ловрена пресс-служба "Ливерпуля".

Сможем ли мы выиграть? Да, но при условии, что выйдем с правильным настроем, верным отношением, будем бороться на каждом участке поля и достаточно хорошо обороняться.

При этом нужна и удача, но "Манчестер Сити" не скажет: "Возьми три очка". Это не так, предстоит серьезный матч для обеих команд.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 3 января, начало – в 23.00 (мск).