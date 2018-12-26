Деян Ловрен: "Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил о намерении повторить успех своей команды в сегодняшней игре с "Ньюкаслом" (4:0) в матче с "Арсеналом".

- Мы просто сосредоточились на своих действиях и работаем так от матча к матчу. Каждая игра для нас финал. Первый тайм был тяжелым – было сложно забить "Ньюкаслу", но мы сумели проявить терпение, - приводит слова Ловрена ВВС. - Необходимо сохранить импульс. Каждый матч имеет огромное значение. Мы смотрим исключительно на свой результат, ведь именно этого от нас хочет тренер. Это хороший день для "Ливерпуля". Хотим повторить успех в матче с "Арсеналом".

Благодаря победе над "Ньюкаслом", "Ливерпуль" укрепил свое преимущество над остальными соперниками и продолжил идти на первом месте в чемпионате Англии. На счету команды Юргена Клоппа 51 очко в 19 матчах АПЛ.

Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится в субботу, 29 декабря. Игра начнется в 20:30 мск. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.