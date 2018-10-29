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Девятилетняя болельщица нарядилась на Хэллоуин Салахом. Приятных кошмаров

Девятилетняя болельщица нарядилась Мохамедом Салахом. Фото Daily Mirror
Девятилетняя болельщица нарядилась Мохамедом Салахом. Фото Daily Mirror
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Юная болельщица "Ливерпуля" Мэдисон Макгуан нарядилась на Хэллоуин нападающим клуба Мохамедом Салахом. Как сообщает Daily Mirror, решение девятилетней девочки затемнить свою кожу специальным тональным кремом, понравилось не всем. Некоторые усмотрели в этом проявления расизма, однако мама девочки Мэрион быстро погасила зарождавшийся конфликт.

- Мо Салах - кумир Мэдисон. Она настаивала на том, чтобы нарядиться им, даже несмотря на то, что сейчас Хэллоуин, она маленькая девочка со светлыми волосами, - пояснила мама фанатки.

 

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