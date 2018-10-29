Девятилетняя болельщица нарядилась на Хэллоуин Салахом. Приятных кошмаров

Юная болельщица "Ливерпуля" Мэдисон Макгуан нарядилась на Хэллоуин нападающим клуба Мохамедом Салахом. Как сообщает Daily Mirror, решение девятилетней девочки затемнить свою кожу специальным тональным кремом, понравилось не всем. Некоторые усмотрели в этом проявления расизма, однако мама девочки Мэрион быстро погасила зарождавшийся конфликт.

- Мо Салах - кумир Мэдисон. Она настаивала на том, чтобы нарядиться им, даже несмотря на то, что сейчас Хэллоуин, она маленькая девочка со светлыми волосами, - пояснила мама фанатки.