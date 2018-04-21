09:28 | Футбол — Англия

Девять лет назад Аршавин оформил исторический покер на "Энфилде"

Арсен ВЕНГЕР и Андрей АРШАВИН после очередного гола в ворота "Ливерпуля". Фото AFP
Арсен ВЕНГЕР и Андрей АРШАВИН после очередного гола в ворота "Ливерпуля". Фото AFP
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Ровно девять лет назад, 21 апреля 2009 года, Андрей Аршавин, в то время выступавший за "Арсенал", стал главным героем матча 33-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". В той игре россиянин оформил покер, став первым с 1946 года игроком, сумевшим забить четыре мяча на "Энфилде". До него в последний раз такое достижение покорялось Деннису Уэсткотту из "Вулверхэмптона".

Напомним, Аршавин отличился на 36-й, 67-й, 70-й и 90-й минутах, нанеся при этом по воротам "красных" всего четыре удара. При этом "Арсенал" не сумел удержать победу - на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек мерсисайдцев Йосси Бенаюн.

Андрей, король "Энфилда". Воспоминания о покере Аршавина //
Покер Аршавина. Что он сказал тогда в интервью "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mikeroft

Ну ну. 8 мячей в матче с одними из лучших игроков мира. Цирк.

10:44

sdf_1

А где видео тех голов?

10:14

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