Девять лет назад Аршавин оформил исторический покер на "Энфилде"

Ровно девять лет назад, 21 апреля 2009 года, Андрей Аршавин, в то время выступавший за "Арсенал", стал главным героем матча 33-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". В той игре россиянин оформил покер, став первым с 1946 года игроком, сумевшим забить четыре мяча на "Энфилде". До него в последний раз такое достижение покорялось Деннису Уэсткотту из "Вулверхэмптона".

Напомним, Аршавин отличился на 36-й, 67-й, 70-й и 90-й минутах, нанеся при этом по воротам "красных" всего четыре удара. При этом "Арсенал" не сумел удержать победу - на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек мерсисайдцев Йосси Бенаюн.

Андрей, король "Энфилда". Воспоминания о покере Аршавина //

Покер Аршавина. Что он сказал тогда в интервью "СЭ"