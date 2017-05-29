Дэвид Вагнер: "Никто не верил в "Хаддерсфилд" перед началом сезона"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер после выхода в премьер-лигу заявил, что перед началом сезона эксперты не верили в его команду. Специалист отметил, что тренерскому штабу не понадобилось много времени, чтобы перестроить команду. Напомним, что "Хаддерсфилд" обыграл "Рединг" в серии пенальти в финале за путевку в высший дивизион.

– Многие эксперты списали нас еще до начала сезона, – цитирует BBC Вагнера. – В течение сезона я думал, что мы можем добиться большего, а когда к Рождеству мы сыграли со всеми лидерами, я понял – у нас есть шанс. Это невероятно, настоящая сказка.

Мы внесли несколько деталей по ходу сезона, чтобы сделать клуб лучше. Обычно на это требуется три-четыре года, но мы сделали это. Я счастлив, ведь когда я возглавил клуб, мне сказали, что у меня нет никакого опыта, что я не знаю британский футбол. Мне нужно было бороться с этими разговорами. Я доказал, что опыт – это не самое главное, важны сердце и желание победить.