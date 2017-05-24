Дэвид Симэн: "Арсенал" должен платить топ-игрокам соответствующие зарплаты"

Бывший вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн отметил, что клуб должен предлагать игрокам более выгодные контракты, чтобы иметь шанс получать лучших футболистов. По его словам, в этом "канониры" уступают конкурентам.

– Я считаю, что мы отстаем сейчас от пары-тройки клубов – они гораздо лучше в финансовом отношении и тратят больше денег, чем "Арсенал", – цитирует Omnisport Симэна. – Как вы можете привлечь топ-игрока, но не платить ему соответствующих денег? Это же просто. Руководство должно знать о зарплатах, которые сейчас платят. Если хороший игрок приедет в Англию, "Арсенал" предложит ему условно 100 фунтов, а другой клуб – 200 фунтов, то что он выберет?