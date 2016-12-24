04:51 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "За Бэйла "МЮ" предлагал больше, чем "Реал"

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес отметил, что клуб был готов купить нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Тони Крооса. Однако, по словам наставника "Сандерленда", оба игрока предпочли "Реал".

Тони Кроос был готов перейти к нам летом, – цитирует Мойеса FourFourTwo. - Мы уже все обговорили с ним и его агентом. Однако главной целью был Бэйл. Я считал, что он – игрок "МЮ". Я боролся за него до последней минуты. Мы даже предложили больше, чем "Реал". Но Бэйл выбрал Мадрид.

Что касается Криштиану Роналду, то помню, во время первой встречи с Алексом Фергюсоном он сказал мне, что португалец может вернуться в "МЮ".

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