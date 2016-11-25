18:54 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "Я даже рад, что Джеррард завершил карьеру"

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Бывший главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес признался, что даже рад, что легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард завершил карьеру. По словам специалиста, это был самый опасный соперник в дерби.

– Я рад, что он закончил карьеру, потому что против него играть всегда было сложно, – цитирует ВВС Мойеса. – В дерби он первым наказывал "Эвертон". Он мог забить в любой момент, мог сделать в игре что угодно. Джеррард и Каррагер были пульсом "Ливерпуля". "Красные" будут по нему скучать, но он наверняка еще что-нибудь даст клубу.

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