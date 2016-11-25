Дэвид Мойес: "Я даже рад, что Джеррард завершил карьеру"

Бывший главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес признался, что даже рад, что легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард завершил карьеру. По словам специалиста, это был самый опасный соперник в дерби.

– Я рад, что он закончил карьеру, потому что против него играть всегда было сложно, – цитирует ВВС Мойеса. – В дерби он первым наказывал "Эвертон". Он мог забить в любой момент, мог сделать в игре что угодно. Джеррард и Каррагер были пульсом "Ливерпуля". "Красные" будут по нему скучать, но он наверняка еще что-нибудь даст клубу.