Дэвид Мойес: "Вряд ли кто-то в "Сандерленде" захочет теперь видеть Ленса в команде"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес возмутился словами нападающего Джермейна Ленса, который пожелал вылета команде. Права на голландца принадлежат "Сандерленду", но он играет в аренде за "Фенербахче", где хочет остаться.

– После тренировки меня кто-то спросил, видел ли я эти слова, – цитирует ВВС Мойеса. – Если он так сказал, это меня расстраивает. Так говорить о своем клубе. Многие его товарищи по команде каждую неделю бьются за сохранение места в премьер-лиге. Не знаю, захочет ли кто-то его видеть в команде после такого. Вряд ли это случится.