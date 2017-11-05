Дэвид Мойес: "Вест Хэм"? Мне это интересно, но сейчас вакансия занята"

Экс-главный тренер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес признался, что он заинтересован в работе в "Вест Хэме". Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 54-летний шотландец сменит на этом посту Славена Билича.

- Я часто говорил, что хочу вернуться к работе с клубом, - цитирует BBC Мойеса. - Если будет возможность, мне это будет интересно. Мне было бы интересно поработать в "Вест Хэме", но сейчас вакансия занята.

Я знаю, что Славен Билич продолжает работать с командой. Надеюсь, что у него все получится.

Последним местом работы Моейса был "Сандерленд", в котором он работал в сезоне-2016/17.