Дэвид Мойес: "Сандерленду" нужно стать лучше во всех аспектах"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес после поражения от "Стоук Сити" в 8-м туре чемпионата Англии (0:2) отметил, что его команде нужно стать лучше во всех аспектах. Также он поблагодарил фанатов за хорошую поддержку.

- Мы сделали несколько хороших вещей, но пропустили ужасный гол, - цитирует BBC Мойеса. - Тем не менее, первый тайм мы провели лучше, чем в последних играх. Однако 0:2 к перерыву - слишком большой счет. Во второй половине мы пытались исправить ситуацию. "Сандерленду" нужно стать лучше во всех аспектах. То, что я видел на тренировках в последнее время, обнадеживает. Также стоит отметить, что наши фанаты были великолепны сегодня.