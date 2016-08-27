Дэвид Мойес: "Сандерленду" не повезло в матче с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что команде не сопутствовала удача в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:1). По мнению 53-летнего специалиста, начало встречи было особенно тяжелым для команды. Так же он похвалил игру вратаря Джордана Пикфорда и отметил, что клуб планирует сделать еще несколько покупок в летнее трансферное окно.

- Игра была очень тяжелой в начале, - цитирует BBC Мойеса. - Были моменты, когда мы играли хорошо. Я надеялся, что удача улыбнется нам, но сегодня был не наш день. Джордан Пикфорд играл очень хорошо и сделал несколько хороших сейвов. Это то, что вы получаете, работая с молодыми вратарями. Безусловно, бывают времена, когда они делают ошибки, но вы должны с этим мириться. Кроме того, "Сандерленд" еще сделает несколько покупок в оставшиеся дни трансферного окна, потому что команда в этом нуждается.