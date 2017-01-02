20:43 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "Сандерленд" заслужил ничью с "Ливерпулем"

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:2) заявил, что его подопечные показали хорошую игру и заслужили полученный результат. "Ливерпуль" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Сандерленд" занимает 18-ю строчку, опережая последнюю команду турнира всего на три очка.

– Я ждал результата, потому что в последнее время мы играли не очень хорошо, – цитирует BBC Мойеса. – Так что мы показали, что можем хорошо играть в футбол. Мы соответствовали энергии "Ливерпуля" в течение всего матча и заслужили ничью. У нас были хорошие шансы, чтобы забить еще. Во время игры я даже не думал, что мы можем выбыть из игры, важно было только не пропустить третий мяч. Но, в конце концов, мы получили заслуженный пенальти. В конце сезона мы сможем набрать еще очки. Сегодня была жесткая ничья, и мы понимаем, что домашние победы станут ключевым результатом в этом сезоне.

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