Дэвид Мойес: "Сандерленд" сделал все возможное в игре с "Сити"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что не стоит винить игроков за поражение от "Манчестер Сити" в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:2). Также он не паникует, несмотря на последнее место в турнирной таблице.

- Не думаю, что мне стоит обвинить игроков, они делали все возможное, - цитирует BBC Мойеса. - Если бы вы были в команде каждый день, то видели бы, что команда на тренировках прогрессирует. Стараемся реализовать это в играх. Мы не паникуем из-за того, что идем на последнем месте, но надеюсь, что игроки понимают нашу ситуацию.