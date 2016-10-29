18:16 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "Сандерленд" не заслужил поражения со счетом 1:4"

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что его команда не заслужила поражения от "Арсенала" со счетом 1:4 в матче чемпионата Англии. По его словам, команда страдает из-за обилия травмированных игроков

– Я не думаю, что мы заслужили такое поражение, – цитирует ВВС Мойеса. – Мы показали хорошую игру против сильного соперника. Когда в строй вернутся травмированные, это даст нам больше вариантов в игре, больше шансов. Игроки делают все, что в их силах. Но нужно играть еще лучше. Потому что судят по результатам.

 

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