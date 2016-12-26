21:32 | ФУТБОЛ — Англия

Дэвид Мойес: "Сандерленд" имел шанс на успех до счета 0:1"

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что его команда в первой части матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:3) играла неплохо. Он остался доволен тем, как его встретили болельщики "МЮ".

– До счета 0:1 мы имели хорошие шансы что-то извлечь из игры, – цитирует ВВС Мойеса. – Но второй гол был ужасным, а третий нам забили из офсайда. Если бы удержали минимальное отставание, то в конце матча "МЮ" занервничал бы. Надеюсь, нам удастся выправить ситуацию. Я настроен оптимистично, глядя на последние матчи.

Болельщики на "Олд Траффорд" вели себя хорошо. Они прекрасно понимают расклад, положение дел. Эти ребята разбираются в футболе. Большинство из них вели себя очень хорошо.

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