Дэвид Мойес: "Разочарован, что "Сандерленд" не набрал 3 очка в игре с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес после ничьей с "Вест Бромвичем" в 7-м туре чемпионата Англии (1:1) посетовал на то, что не удалось завоевать три очка. По его мнению, команде не хватало успешной игры в атаке.

- Мы не добились трех очков, что разочаровывает меня, - цитирует BBC Мойеса. - Однако мы не заслуживали поражения, поэтому можем быть довольны одним очком. Стремление соперника было велико, чего, несомненно, не хватало нам. Нужно стараться лучше играть в атаке. Однако есть и позитивные моменты - сегодня в защите "Сандерленд" сыграл гораздо лучше, чем раньше.