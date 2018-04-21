Дэвид Мойес: "Преемнику Венгера будет непросто"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предостерег будущего преемника Арсена Венгера на посту наставника "Арсенала". Также он отметил, что восторгается работой французского специалиста в стане "канониров".

– Столько лет в одном клубе – это невероятное достижение Венгера, которое он так долго удерживал, как сэр Алекс Фергюсон, – цитирует BBC Мойеса. – Я думал, что добился успеха, работая 11 лет с "Эвертоном". Настоящие футбольные любители ценят то, что сделал Венгер. Он живет и дышит футболом. Он полностью отдает себя своей работе и спорту. Уважаю его. Однако его преемнику будет непросто. Никогда нелегко заменять топ-тренера в большом клубе.