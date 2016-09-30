Дэвид Мойес: "После скандала с Эллардайсом все тренеры получили плохую репутацию"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес поддержал своего коллегу и друга Сэма Эллардайса, который был уволен из сборной Англии спустя 67 дней после назначения. Специалист был отправлен в отставку в связи с причастностью к коррупционному скандалу.

- Сэм является моим другом, и я очень разочарован, что его работа со сборной Англии закончилась таким образом, потому что это была работа его мечты, - цитирует Goal Мойеса. - Он проделал свой путь через лигу Ирландии, "Престон", "Болтон" и другие клубы, чтобы добраться до вершины. В конце концов он получил большую работу, но она закончилась спустя один матч. Сэм признал свою ошибку, и сейчас разочарован. Тем не менее, он всегда будет моим другом. Сейчас просто не очень хорошее время для футбола - футбольные менеджеры и тренеры получили плохую репутацию. Не считаю, что это правильно.

Напомним, также в коррупционном скандале, разгоревшемся на этой неделе, оказались замешаны главный тренер "КПР" Джимми Флойд Хасселбайнк, тренер "Саутгемптона" Эрик Блэк, владелец "Лидса" Массимо Челлино и ассистент главного тренера "Барнсли" Томми Райт, которого в итоге уволили.