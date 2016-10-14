Дэвид Мойес: "Первая победа в премьер-лиге нужна "Сандерленду" как воздух"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес выразил надежду на то, что команда в ближайшее время одержит долгожданную победу. "Черные коты" после семи туров чемпионата Англии занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе два очка.

– Я хочу, чтобы команда хорошо играла, – приводит Sky Sports слова Мойеса. – Яркая игра неизменно приводит к положительному результату. Но сейчас нам как воздух нужна первая победа, нужна любой ценой. Успех позволит команде сдвинуться с мертвой точки.

С учетом того, что мы находимся в подвале турнирной таблицы, игроки должны сделать все для того, чтобы набирать очки в каждом матче. Одно очко или три – не важно, они нужны команде как можно скорее.

В 8-м туре чемпионата Англии "Сандерленд" на выезде сыграет со "Стоук Сити".