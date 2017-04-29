Дэвид Мойес: "Обвинять кого-то одного в вылете "Сандерленда" из премьер-лиги – это неправильно"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес считает, что в вылете команды из премьер-лиги виноваты все члены клуба: от игроков до руководителей. "Черные коты" сегодня уступили "Борнмуту" (0:1) и лишились шансов на сохранение прописки в элите.

– Я действительно разочарован, я чувствую поддержку болельщиков, они вкладывают в команду свое сердце и деньги, и мои мысли сейчас с ними, – цитирует BBC Мойеса. – Вылет – это коллективная ответственность – неправильно обвинять кого-то одного. Клубы намного сильнее любого человека.

Буду ли я тренировать команду в следующем сезоне? Думать об этом и говорить пока слишком рано. Я хотел бы убедиться, что мы сможем вернуть "Сандерленд" в премьер-лигу, прежде чем принимать какое-либо решение.