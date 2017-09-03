Дэвид Мойес: "Не возглавил бы "Сандерленд", если бы знал обо всем с самого начала"

Бывший главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес разочарован тем, что ему не удалось сохранить клубу прописку в высшем дивизионе чемпионата Англии. При этом специалист, ушедший в отставку минувшей весной, подчеркнул, что не знал множество деталей, помешавших ему добиться поставленных целей.

– Сезон был сложным. Я разочарован тем, что не мог продемонстрировать необходимый результат. Это не то, чего я ожидал, – приводит Daily Mail слова Мойеса. – Но наш состав не соответствовал уровню премьер-лиги. Команда нуждалась в усилении, но это было невозможно.

Также я не знал, что "Сандерленд" сменить владельца. Мне сказали об этом супятся несколько месяцев, подчеркнул, что зимой денег на трансферы ждать не стоит. Я бы не взялся за это дело, если бы знал обо всем с самого начала.